جريدة (الوقائع العراقية) تنشر النظام الداخلي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية

2020/10/04 | 20:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إكمال إجراءاته في مجلس الدولة بغداد/إعلام اللجنة الأولمبية أكمل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي المرحلة النهائية من إصدار النظام الداخلي للجنة الاولمبية، بعد ان أنهى مجلس الدولة إجراءات المصادقة عليه، ونشرته جريدة (الوقائع العراقية) الرسمية.أعلن ذلك اليوم للمكتب الاعلامي السيد رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية مشيراً الى نشر النص الكامل للنظام

