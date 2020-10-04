رفع اكبر صورة للشهيد ابو مهدي المهندس بين الحرمين الشريفين في كربلاء المقدسة

2020/10/04 | 20:50 - المصدر: المعلومة

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موكب انصار الشهداء القادة في منطقة بين الحرمين بكربلاء المقدسة يرفع اكبر صورة للشهيد ابو مهدي المهندس

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