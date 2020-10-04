شيخ جنكي يشارك في عزاء البيشمركة العتيد علي فتاح

2020/10/04 | 20:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي مساء اليوم الاحد 4/10/2020 في عزاء المناضل والبيشمركة العتيد علي فتاح شقيق عمر فتاح عضو المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ورافق الرئيس المشترك رزكار علي عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي والدكتور ميران محمد عضو المكتب السياسي واللواء جتو صالح عضو المجلس القيادي وهيرش حبيب مسؤول مركز خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد اخر من الرفاق.

واعرب شيخ جنكي لعائلة الراحل عن حزنه العميق على فقدان مناضل بطل مثل علي فتاح.

PUKmedia خاص

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