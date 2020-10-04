إغلاق محطة حاويات بحرية في بورتسودان احتجاجا على اتفاق سلام في السودان

2020/10/04 | 21:03 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم (رويترز) - قال مسؤول نقابي وسكان إن متظاهرين أغلقوا محطة الحاويات في مدينة بورتسودان وطريقا يصل بينها وبين العاصمة الخرطوم يوم الأحد للاحتجاج على اتفاق سلام وقعته الحكومة وجماعات مسلحة من أنحاء البلاد.وركز الاتفاق الذي وُقع يوم السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان على إيجاد حل للصراعات في منطقة دارفور غرب البلاد وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الجنوبيتين.ووقعت جماعات من مناطق أخرى على الاتفاق أيضا، إلا أن بعضها في الشرق قالوا إن الفصيلين اللذين شاركا فيما يعرف ”بمسار الشرق“ لعملية السلام لا يمثلان القوى السياسية على الأرض.ويهدف الاتفاق لإنهاء عقود من الصراع في السودان وتوحيد البلاد وراء عملية انتقال سياسي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان عام 2019.إلا أن جماعتين تعتبران الأكثر نشاطا في الغرب والجنوب لم توقعا على الاتفاق.ويقول محللون إنه لم يجر التشاور خلال المفاوضات مع المجتمعات المحلية من قبل السلطات العسكرية والمدنية التي تتقاسم السلطة الآن.والوضع السياسي في شرق السودان غير مستقر بسبب الخلافات القبلية العنيفة التي أثرت على بورتسودان وكسلا مؤخرا والغضب من أزمة اقتصادية طويلة الأمد وتهاوي الخدمات العامة.وقال عبود الشربيني رئيس اتحاد عمال بورتسودان إن العاملين في الميناء الجنوبي، وهو أهم المحطات البحرية للحاويات في السودان، وميناء سواكن في الجنوب، دخلوا في إضراب بسبب اتفاق السلام.وقال الشربيني إن العاملين يطالبون بإلغاء ”مسار الشرق“ والاتفاق الذي وقع يوم السبت في جوبا لأن هذا المسار يعبر عن أجندة خارجية.وتابع أن العمال سيتخذون إجراءات تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة لهذا المطلب.إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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