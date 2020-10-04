2020/10/04 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الفريق الطبي عن الوضع الصحي للرئيس الأميركي دونالد ترمب..

واكد الفريق الطبي ان ترمب بدأ يتحسن وان حالته الصحية مستقرة، ونتائج فحوص أعضاء الرئيس جيدة…

وأضاف ان ترمب حصل على جرعة ثانية من عقار ريميدسيمفير وسيستمر عليه لمدة خمسة أيام..



مبينا ان خروج الأخير من المستشفى وعودته الى البيت الأبيض بات قريبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفريق الطبي: ترمب سيخرج من المستشفى ويستمر على العلاج في البيت الأبيض) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفريق الطبي: ترمب سيخرج من المستشفى ويستمر على العلاج في البيت الأبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).