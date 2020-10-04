العراق يعبر لالمانيا عن قلقه من قرار سحب السفارة الاميركية

2020/10/04 | 21:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاحد، عن قلق العراق من قرار سخب السفارة الاميركية من العاصمة بغداد.

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