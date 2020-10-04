الأمانة العامة تقرر تعطيل الداوم الرسمي الخميس وتستثني الدوائر الخدمية

2020/10/04 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرر

تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس

الموافق ٢٠٢٠/١٠/٨ في دوائر الدولة

كافة، باستثناء الخدمية منها، تزامناً

مع ذكرى أربعينية استشهاد الإمام

الحسين (عليه السلام).

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