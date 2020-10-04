الكاظمية تتصدر المناطق الموبوءة في الكرخ

2020/10/04 | 21:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الاحد، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة هذا اليوم. وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تشرين الأول 2020)، أن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:عدد الاصابات 455 موزعة كالآتي:

أبو دشير------------ 3أبو غريب ----------- 21الإسكان------------- 4الاعلام-------------- 3البياع--------------- 19التاجي------------- 23التراث-------------- 4الحرية-------------- 14الدورة-------------- 18الدولعي------------- 3الرحمانية ------------ 8السيدية -------------- 6الشرطة الخامسة------- 1الشعلة -------------- 25الصالحية ------------- 2الطارمية -------------- 2الطوبجي------------- 3العامرية -------------- 13العطيفية-------------- 10العلاوي--------------- 5الغزالية --------------- 29الفرات---------------- 3القادسية -------------- 9الكاظمية-------------- 39الكرخ----------------- 2المحمودية------------ 26المشاهدة -------------- 1المعالف---------------- 3المكاسب --------------- 6المنصور --------------- 22المواصلات------------- 2الوشاش--------------- 3اليرموك -------------- 26جكوك----------------- 4حي الجامعة ------------ 23حي الجهاد------------ 13حي العامل------------ 30حي العدل------------- 10شارع حيفا------------- 2مجمع الايادي----------- 1ناحية الرشيد------------ 2جانب الرصافة----------- 9محافظة الديوانية-------- 1محافظة النجف ---------- 1محافظة بابل------------ 1

الشفاء:850الوفيات:2

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