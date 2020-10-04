العمليات المشتركة تعلن إحباط هجوم إرهابي يستهدف زوار الأربعينية

2020/10/04 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد (4/10/2020)، على ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي حول ظهور ’’جماعات متطرفة’’ في محافظة كربلاء، بالتزامن من أجواء الزيارة الاربعينية فيما أكد احباط هجمات تستهدف الزائرين.

وقال الخفاجي في لقاء متلقز، "اليوم بدء قطع الطرق داخل كربلاء ولكن لم تغلق الطرق المؤدية لها وهناك 35 ألف عنصر أمن يؤمنون الزيارة من جيش وشرطة وحشد شعبي واجهزة استخبارية".

وأشار الى "قيام القوات الأمنية بمعالجة عجلتين مفخختين، وحاوية تحتوي على صواريخ كاتيوشا في منطقة الرطبة، كانت معدة لاستهداف زائري الاربعينية".

وبين ان "عمليات كهذه تعتمد على مصادر بشرية وايضاً إمكانيات وقدرات متطورة ".

وتابع: "لا صحة لظهور جماعات متطرفة في كربلاء اثناء احياء الزيارة الاربعينية، وتم الاتصال بقائد عمليات كربلاء الذي اكد ان لا صحة لوجود هكذا حالات"، وفيما الى ان "البعض يحاول اثار الفوضى من خلال نشر هكذا صور".

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