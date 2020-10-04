عرض مسرحية

2020/10/04 | 21:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت مسرحية "حلم غير حياتي" مساء اليوم الاحد 4/10/2020 في قاعة المعهد التقني بدوكان، بحضور قائممقام دوكان سيروان سرحد وعدد من مسؤولي الدوائر ومواطنين.

المسرحية كانت خاصة بالوقاية من فايروس كورونا وهي اول عمل فني منذ ظهور الفايروس في قضاء دوكان.

من جانبه شكر قائممقام دوكان القائمين بالعمل، معربا عن دعمه الكامل من اجل تطوير المجال الفني في حدود دوكان.

PUKmedia اعلام قائممقامية قضاء دوكان

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