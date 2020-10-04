العراق.. العثور على مخبأ للأسلحة وتدمير عجلتين لداعش (صور)

2020/10/04 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، العثور على مخبأ للأسلحة جنوب قضاء الرطبة، وتدمير عجلتين لداعش في عمق صحراء الأنبار.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (4 تشرين الأول 2020)، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الأنبار تتمكن من العثور على مخبأ للأسلحة جنوب قضاء الرطبة، وقد احتوى على حاوية مدفونة تحت الأرض بداخلها خمسة صواريخ نوع كاتيوشا و8 قواعد صواريخ محلية الصنع قنابر هاون عيار 80 ملم ورمانتين هجوميتين، حيث تم تفجير المخبأ من قبل مفرزة كتيبة هندسة الفرقة الأولى".

وأضاف البيان، "ومن خلال المتابعة المستمرة لقاطع المسؤولية، وردت معلومات استخبارية عن تواجد لعصابات داعش الارهابي في الجنوب الشرقي لقاطع المسؤولية ضمن قيادة عمليات الأنبار أيضا، فقد تمكنت قوة محمولة جوا واخرى ميدانيا من تدمير عجلتين لعصابات داعش الارهابي في عمق الصحراء".

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