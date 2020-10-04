طيران الجيش يقصف مواقع لداعش الارهابي في صلاح الدين

2020/10/04 | 21:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي سابق في ديالى، الاحد، بان طيران الجيش قصف مواقع داعشية في صلاح الدين.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق(60كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” طيران الجيش قصف مواقع داعشية في حوض المطيبيجة قرب الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة”.

واضاف، انه “لم تعرف حجم خسائر داعش البشرية او المادية الا ان الايام الاخيرة شهدت استهداف نحو 10 مواقع له في القرى والمناطق المهجورة القريبة من الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين والتي شكلت في الاشهر الاخيرة ملاذ لخلاياه الارهابية ومنطلقا لشن هجمات صوب القرى والمناطق المحررة خاصة في العظيم ومحيطها”.

وكانت القوة الجوية قصفت في الايام الماضية العديد من اهداف داعش الارهابي ما اسفر عن مقتل 6 منهم.



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