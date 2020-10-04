المالية النيابية: عجز ما تبقى من موازنة 2020 سيبلغ 20%

2020/10/04 | 21:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي ارديس، الاحد، بان عجز ميزانية ما تبقى من 2020 ستبلغ 20%.

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