كورونا تغيب مؤسس ماركة عالمية

2020/10/04 | 21:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولة:الفرات نيوز} توفي مؤسس شركة الأزياء العالمية "كينزو"، الأحد، في المستشفى الأميركي في باريس بعد اصابته بفيروس كورونا.

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