إيران تنشر دبابات على حدودها مع أذربيجان وأرمينيا

2020/10/04 | 21:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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مع تصاعد النزاع العسكري بين أذربيجان وأرمينيا في قره باغ واستمرار سقوط قذائف داخل الأراضي الإيرانية، أفادت وسائل إعلام بأن الجيش الإيراني نشر دبابات على حدوده مع البلدين.

وقالت وسائل إعلام إيرانية غير رسمية، اليوم الأحد، إن الجيش الإيراني نشر عددا من الدبابات من طراز “كرار” على حدود البلاد المحاذية ل‍أذربيجان وأرمينيا.

ولم يعلق أي مصدر عسكري على الخبر، فيما اكتفى نائب حاكم محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، عليار راستكو، بالقول إن عناصر من الجيش والحرس الثوري انتشرت على الحدود بسبب تواصل تساقط قذائف الهاون داخل الأراضي الإيرانية نتيجة المعارك الدائرة في إقليم قره باغ.

وسجل سقوط أكثر من 35 قذيفة هاون الأراضي الإيرانية المتاخمة لمناطق النزاع العسكري في قره باغ منذ بدء التصعيد الأخير، وتسبب بعضها في خسائر بوحدات سكنية وإصابة طفل صغير، وهجرة بعض السكان إلى أماكن آمنة.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

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