بالصور: “مياه مباركة” تحمي من الإصابة بفيروس كورونا… المباشرة بمراسيم استخدامها

اضطر ملاك حيوانات أليفة في الفلبين ممن يرغبون «مباركتها» بمناسبة عيد القديس فرنسيس الأسيزي راعي الحيوانات واليوم العالمي للحيوان إلى فعل ذلك وهي داخل سياراتهم اتقاء لفيروس كورونا المستجد.

A Catholic priest sprinkles holy water on dogs aboard a vehicle at a drive-thru pet blessing amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak on World Animal Day, in Eastwood Mall, Quezon City, Philippines, October 4, 2020.



REUTERS/Eloisa Lopez

ومن مسافة آمنة، رش قس كاثوليكي في العاصمة مانيلا قططاً وكلاباً وطيوراً داخل سيارات أصحابها بمياه «مباركة» اليوم الأحد بينما استمرت أعداد مصابي الفيروس في البلاد في الزيادة.

A Catholic priest sprinkles holy water on a cat at a drive-thru pet blessing amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak on World Animal Day, in Eastwood Mall, Quezon City, Philippines, October 4, 2020.



REUTERS/Eloisa Lopez TPX IMAGES OF THE DAY

ووصل مجمل الإصابات المؤكدة في الفلبين إلى 322497، في أعلى حصيلة بمنطقة جنوب شرق آسيا.

ويجري الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للحيوان في أنحاء العالم للإقرار بحقوق الحيوانات.



وقال منظمون ومشاركون إن تلك الطريقة غير المعتادة لتلقي البركات هذا العام ضمنت التباعد الاجتماعي.

A woman aboard a vehicle shows off her pet birds as they queue for a drive-thru pet blessing amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak on World Animal Day, in Eastwood Mall, Quezon City, Philippines, October 4, 2020.



REUTERS/Eloisa Lopez

وقالت ريتشي باسكال أحد منظمي هذه المراسم «كان علينا أن نتأقلم مع الطبيعة الجديدة، فالجائحة يجب ألا تمنعنا أبداً من تكريم حيواناتنا».

وبالنسبة لأرلين بدرون، مالكة أحد الكلاب، كان اصطحاب حيوانها الأليف لتلقي البركات «مهماً للغاية… لأننا حقاً نشعر أن حيواننا الأليف هو فرد من أفراد الأسرة».

