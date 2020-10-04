الامانة العامة لمجلس الوزراء تقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل باستثناء الدوائر الخدمية

2020/10/04 | 21:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.وذكر بيان مقتضب للأمانة، المستقلة نسخة اليوم الأحد، أنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 8 – 10- 2020، في دوائر الدولة كافة، باستثناء الخدمية منها، تزامناً مع ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين”.

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