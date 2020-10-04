هيئة الرأي في وزارة التربية تناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد

2020/10/04 | 21:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

ناقشت هيئة الرأي في وزارة التربية، الاحد، الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وذكر بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي للوزارة وتلقته /المعلومة/، أن “الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية علي حميد الدليمي، ناقش استعدادات الوزارة للعام الدراسي القادم، من خلال المتابعة والتنسيق المشترك مع المديريات العامة للتربية في المحافظات، وعرض رؤية الوزارة التي سترفع الى الجهات الرسمية، في ضوء الظروف الحالية والمتغيرات المستقبلية وما تفرضهُ جائحة “كورونا”، وبحث آلية تطبيق التعليم المدمج على الطلبة”.

وتابع البيان، أن “المجتمعين تناولوا محور التوسعة لفتح معاهد الفنون الجميلة لتشمل محافظات البلاد كافة، بغية استيعاب الطاقات والمواهب الشبابية وتنمية قدراتهم الفكرية، فضلاً عن التطرق الى مسألة الامتحانات التي تخص محو الأمية وتقديم الدعم الكامل من أجل نشر ثقافة العلم بين شرائح المجتمع المختلفة.



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