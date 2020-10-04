2020/10/04 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ،

الأحد ، عملية مسح ميداني مُوسًع لفحص

الزائرين وأصحاب المواكب الحُسينية

المُشاركين في مراسيم إحياء زيارة

أربعينية الإمام الحُسين ( عليه السلام )

، بهدف الكشف والسيطرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:مسح ميداني بأخذ مسحاتٍ للأنف والبلعوم لزائري الاربعين بإستخدام تقنية الـ ( pcr )..مصور) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء:مسح ميداني بأخذ مسحاتٍ للأنف والبلعوم لزائري الاربعين بإستخدام تقنية الـ ( pcr )..مصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).