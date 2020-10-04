غرق زائرين اثنين في كربلاء اثناء سباحتهما في النهر

2020/10/04 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء الهندية في محافظة

كربلاء عن غرق زائرين اثنين اثناء

سباحتهما في النهر محذرا الزائرين

الكرام الالتزام بتوجيهات القوات

الامنية بعدم السباحة وتعريض انفسهم

للغرق

وقال منتظر الشافعي لوكا

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