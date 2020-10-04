العمليات المشتركة تعلن إحباط هجوم إرهابي يستهدف زوار الأربعينية

2020/10/04 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث

باسم قيادة العمليات المشتركة، اليوم

الاحد، على ما يشاع في وسائل التواصل

الاجتماعي حول ظهور ’’جماعات

متطرفة’’ في محافظة كربلاء، بالتزامن

من أجواء الزيارة الاربعينية في

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