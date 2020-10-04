معارض للصدر والميليشيات.. تفجير منزل رجل دين وناشط في تظاهرات الناصرية

2020/10/04 | 21:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي السابق في التيار الصدري والناشط في تظاهرات الناصرية جنوب العراق، أسعد الناصري، إن منزله في محافظة النجف تعرض للتفجير بـ"عبوة صوتية وقنابل مولوتوف"، الأحد، عقب انتقادات وجهها الناصري لمقتدى الصدر، وتحريض من أحد "مساعدي الصدر" ضده.

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