النسيج والجلود العامة توجه دعوة للمواطنين

2020/10/04 | 21:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، الأحد، تجهيز جميع معارضها الرئيسية بأنواع من منتجاتها الشتوية استعدادا لموسم الشتاء المقبل.

وقال معاون مدير الشركة كاظم محمد العوادي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (4 تشرين الاول 2020) إن "الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود قامت بتوفير جميع ما تحتاجه العائلة العراقية استعدادا للموسم الشتوي، من خلال تجهيز معارضها الرئيسية في بغداد والمحافظات بأنواع من منتجاتها من الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والأحذية بأنواعها كافة، إضافة إلى توفير الحقائب المدرسية وحقائب رجال الأعمال وبأسعار مناسبة".

وأضاف، أن "الشركة أخذت على عاتقها توفير جميع أنواع البطانيات والأغطية بأنواعها كافة، وبأسعار مخفضة وكذلك قامت بطرح منتجاتها من المفروشات الأرضية من السجاد الميكانيكي والكاربت"، داعيا "المواطنين إلى التبضع من منتجات شركة النسيج والجلود في إطار دعم المنتج الوطني"

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