تحذير رسمي مرعب عن كورونا في اقليم كردستان

2020/10/04 | 22:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أطلقت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الأحد، تحذيرا شديدا بشأن ازدياد تفشي فيروس كورونا خلال موسمي الخريف والشتاء، لافتا الى تنامي حالات الوفاة والاصابة في جميع المناطق من دون تمييز.

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