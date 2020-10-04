كورونا يضرب نادي أردني وإصابات بالجملة

2020/10/04 | 22:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن نادي الوحدات الأردني، الاحد، إصابة 12 لاعبا و9 إداريين من الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا.

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