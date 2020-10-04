الكاظمي يوجه بالتنسيق مع الصحة بشأن المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا

2020/10/04 | 22:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا.

كما وجه الكاظمي وفقاً لوكالة الانباء العراقية بـ"عدم تبني الأخبار التي لا تستند الى دليل علمي".

ووجه ايضاً بـ"حجب المواقع التي تسيء للمؤسسات الصحية والتي تحاول زعزعة ثقة المواطن بالجيش الأبيض".

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