الصحة العالمية: العراق في مرحلة انتشار مجتمعي للفيروس ومسيطر عليه

2020/10/04 | 22:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاحد، أن العراق في مرحلة انتشار مجتمعي للفيروس ومسيطر عليه.

وقالت الصحة العالمية بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه “لا صحة لقرب دخول العراق لمرحلة الوباء الكامل، بل العراق في مرحلة انتشار مجتمعي لفيروس كورونا ومسيطر عليه”.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسجيل 3210 إصابات بفيروس كورونا.

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