القانونية النيابية: الكتل السياسية اتفقت على معايير توزيع الدوائر الانتخابية

2020/10/04 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نور الزيدي

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، اتفاق الكتل السياسية على معايير توزيع الدوائر الانتخابية.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوى السياسية اتفقت على معايير تقسيم الدوائر الانتخابية والتي على أساسها سيتم تقسيم الدوائر في عموم البلاد"، لافتا الى أن "أهم هذه المعايير هي أن تكون الدوائر متماثلة بالعدد هو 4 مقاعد لكل دائرة، وأن بعض المحافظات استلزم الأمر فيها كالفردية منها النزول إلى 3 مقاعد كحد أدنى والصعود إلى 5 كحد أعلى حسب الضرورة، أما المعيار الآخر فهو اعتماد الدوائر المتوسطة ومعيار الجوار الجغرافي والتعداد السكاني واعتماد مراكز التسجيل كوحدة قياس للأصوات والناخبين وغيرها من القضايا الأساسية التي تم اعتمادها".

وأضاف أنه "لم يتبق سوى الجهد الفني لمجلس النواب والجهات الفنية في القوى السياسية لتوزيع كل محافظة حسب آلية واضحة مثلا محافظة بغداد منطقة (أ ب ج) حسب مراكز التسجيل وتقسم بشكل واضح لا يقبل الشك والاجتهاد، وتسليم هذه الدوائر الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها"، مبينا أن "حسم ملف الدوائر الانتخابية بات قريبا وسيباشر مجلس النواب بمناقشة آلية توزيع الدوائر الانتخابية للمحافظات بعد الزيارة الأربعينية".

وتابع أن "المجلس قد يصوت على الدوائر للمحافظات بشكل منفرد أو يلجأ للتصويت على جميع الدوائر دفعة واحدة إذا تحقق الاتفاق السياسي عليها".

وكان مجلس النواب، قد صوت في وقت سابق، على تأجيل التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية الى يوم السبت الموافق 10 تشرين الأول.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المجلس "صوت على تأجيل التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية الى يوم السبت الموافق 10 تشرين الأول بناءً على طلب لعدد من أعضاء المجلس".



مبينةً أن المجلس "قرر رفع الجلسة الى يوم غد الأحد 27/9/2020".

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