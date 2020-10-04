2020/10/04 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تكليف العميد علاء جابر بمهام مدير قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تكليف العميد علاء جابر بمهام مدير قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).