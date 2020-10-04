فوربس: هاتف آيفون 12 يحتوي مفاجآت عديدة

2020/10/04 | 22:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجلة “فوربس” الأميركية، الأحد، إن هاتف آيفون 12 الذي من المتوقع أن تكشف آبل عنه هذا الشهر يحتوي مفاجآت عديدة. وذكرت المجلة أن مجموعة شرائح المعالج الجديد “إي 14 بايونك”، الأكثر تطورا، باتت تحقق أداء أفضل مما هو متوقع، وذلك بعد نتائج مقلقة في الماضي، مما دفع الشركة إلى تأجيل الإعلان عن هاتفها الجديد […]

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