عمليات كربلاء تنفي دخول مجاميع متطرفة الى المحافظة

2020/10/04 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..نفت قيادة عمليات كربلاء، مساء الأحد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن دخول مجاميع متطرفة الى المحافظة ، وأكدت سوف تتم محاسبة كل من يحاول العبث بأمن الدولة .وقال مدير اعلام القيادة العميد فاهم الكريطي في تصريح صحفي لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) “تم […]

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