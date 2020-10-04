“ملكة الأناقة”.. تعرف على المكان المفضل للراحلة رجاء الجداوي على مدار 40 عاما

2020/10/04 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تعتبر الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي ، واحدة من أكثر الفنانات المصريات أناقة وشياكة حيث يطلق عليها ملكة الأناقة، وليس الأمر بغريب على أول مصممة وعارضة أزياء مصرية.وعلى مدار مشوارها الفنى طيلة الأربعين عاما إستطاعت أن تحافظ على مظهرها وأناقتها المعتادة من خلال الأزياء المميزة التى كانت ترتديها فى أعمالها الفنية […]

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