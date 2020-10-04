هيرو ابراهيم احمد تعزي برحيل البيشمركة علي فتاح

2020/10/04 | 22:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت السيدة هيرو ابراهيم احمد برقية تعزية الى عائلة البيشمركة العتيد علي فتاح.

وجاء في برقية التعزية:

المحترمون/عمر فتاح، عائلة البيشمركة علي فتاح

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل البيشمركة والمناضل العتيد علي فتاح، نشارككم وعائلتكم المناضلة والوطنية الاحزان.

نبتهل لله عز وجل ان يسكن الراحل فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

هيرو ابراهيم احمد

PUKmedia

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