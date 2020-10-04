آخر تطورات المعركة القضائية بين عبد اللطيف والعامري (وثيقة)

2020/10/04 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف، الاحد، عن تفاصيل مذكرة القبض الصادرة بحقه. على خلفية شكوى من زعيم تحالف الفتح هادي العامري .

وقال عبد اللطيف في تصريحات صحفية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، اليوم (4 تشرين الأول 2020)، أن "المذكرة صدرت عن شكوى قدمها رئيس تحالف الفتح، ووزير النقل السابق هادي العامري إلى محكمة تحقيق الكرادة".

وأشار عبداللطيف إلى أن "سبب الشكوى هو تصريحات تتعلق بوزارة النقل عندما كان العامري وزيراً لها، رغم أنني لم أشهر به شخصيا".

ولفت إلى أنه "راجع المحكمة وأصدرت قرارا بالإفراج عنه بكفالة لغاية يوم المرافعة"

وكان تحالف الفتح، هاجم في وقت سابق من اليوم الأحد، القاضي وائل عبد اللطيف واتهمه بـ"إطلاق الافتراءات" ضد زعيم التحالف هادي العامري.

وقال المكتب الإعلامي لتحالف الفتح في بيان انه، "في خطوة تهدف إلى ردع المفلسين الذين يمارسون التشهير واللعب على خلط الأوراق من خلال اعتمادهم نهج التصريحات الصفراء لاستهداف الرموز الوطنية بهدف تحقيق بعض الغايات المشبوهة، كان للقضاء كلمة الفصل بعد أن أبطل جميع التهم والأكاذيب التي افترى بها السيد وائل عبد اللطيف في إحدى لقاءاته التلفزيونية ضد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ليصدر بعدها مذكرة إلقاء القبض بحق عبد اللطيف على إثر الدعوى التي رفعت ضده، ليفتضح زيف ادعاءاته الصبيانية وترهاته الساذجة غير المسؤولة".

وأضاف البيان، "سنتخذ طريق القضاء والملاحقة القانونية ضد كل من تسول له نفسه ومهما علا موقعه للقيام ببث الإشاعات المغرضة واعتماد التسقيط عبر الكذب والافتراء سواء في وسائل الاعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وهو الأمر الذي كانت قد حذرت منه المرجعية الرشيدة في خطبها السابقة".

وتابع البيان، "لم ولن نتهاون أبداً في اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق فريق من المحامين مشكل لتحريك الدعاوى القضائية ضد كل من يعمل على التدليس وإطلاق التصريحات المسيئة ضد رموزنا الوطنية".

وأصدرت محكمة تحقيق الكرادة، أمر اعتقال بحق القاضي وائل عبد اللطيف بتهمة "السب والقذف"، وفق شكوى تقدم بها رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وقال مصدر قضائي إن "السلطات القضائية أصدرت أمراً بالقبض على القاضي وائل عبد اللطيف على خلفية دعوةٍ قضائية أقامها زعيم تحالف الفتح هادي العامري، بتهمة السب والقذف".

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