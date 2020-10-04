العنصريّة ضد السافرات -اسمها محمد 3- - لمى محمد

2020/10/04 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد ما يحدث في هذا العالم من جنون..



كفيلٌ بجعلك تُصِّرُّ على أحلامك، فهي صلواتُ نجاتك..



التي لا تطرق إلّا باب السماء.لقائي الأول مع هبة كان افتراضيّاً..



كنّا من مجموعة كُتّاب عرب رفعوا دعوى قضائية ضد الفضاء الأزرق…فالافتراض أصبح محكوماً في كثير من حالاته بمتزمتين يدّعون الإسلام، ويريدون تعميم أفكارهم حول الحياة، الدين، والإيمان..



انفجار الوضع في الافتراض قريب جداً..



فلا يمكن للعولمة أن تُح ......





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