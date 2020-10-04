أحمد أوغلو ينافس اردوغان أم يبعث برسائل للتقارب معه - ابراهيم حجازين

2020/10/04 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_حجازين يرشح ذلك من حديثه مع قناة إخبارية تركية، يقول فيها انه اقترح تدخل أكثر فاعلية في سوريا لإدارة مناطق واسعة من شمال سوريا، وهو يهاجم قيادة الجيش التركي التي اعاقت هذا التوجه متهما إياها بالتبعية لغولن والمتهم بتدبير انقلاب عام 2016 ضد اردوغان، فهل اوغلو الذي اختلف مع اردوغان على مجمل سياساته بما فيها التصعيد في سوريا قد اعاد النظر بمواقفه ويعود إلى أحضان حليفه السابق ام يطرح نفسه بديلا له نظرا لفشل ......





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