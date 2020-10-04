2020/10/04 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عامر_صالح حسب آرون كال الاستاذ في جامعة ميشيغان والمتخصص في المناظرات الرئاسية، فإن "هذه المناظرة " بايدن ـ ترامب " ستبقى إحدى أسوأ المناظرات في التاريخ"، مضيفا لوكالة فرانس برس، أن بايدن تعهد بقبول نتائج الانتخابات، بينما اكتفى ترامب بالتاكيد مرة جديدة وبدون تقديم أدلة على أن التصويت بالمراسلة الذي يبدو أنه سيستخدم بكثرة بسبب وباء كوفيد-19 سيشجع على "التزوير".تعتبر المناظرة شكل من أشكال الخطاب العا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناظرة الرئاسة الأمريكية الأنتخابية من منظور سيكولوجيا الأتصال - عامر صالح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناظرة الرئاسة الأمريكية الأنتخابية من منظور سيكولوجيا الأتصال - عامر صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).