مورينيو يثأر من فريقه السابق مان يونايتد

2020/10/04 | 22:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]لقن فريق توتنهام نظيره مانشستر درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 6_1 خلال المبارة التي جمعتهما اليوم الاحد .في الدوري الانكليزي لكرة القدم والتي اقيمت في ملعب اولد ترافورد.

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