الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافي من كورونا في العراق إلى أكثر من 81 بالمئة

2020/10/04 | 22:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت وزارة الصحة والبيئة لليوم الثاني على التوالي زيادة عدد المتعافين من الوباء اكثر من عدد الاصابات ،حيث ارتفعت نسبة التعافي الى اكثر من ٨١٪؜ واستمرت نسب الوفيات في تنازل مستمر حتى وصلت الى اقل من ٢،٥٪؜ .

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