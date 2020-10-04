اعتقال مشتبه به بعد هجوم قرب معبد يهودي في المانيا

2020/10/04 | 22:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ألقت الشرطة الألمانية يوم الأحد، القبض على رجل هاجم يهوديا وأصابه إصابات خطيرة بالقرب من معبد يهودي في بلدة هامبورغ، بينما كانت الجالية اليهودية تحتفل بعيد المظلة (السوكوت).

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