2020/10/04 | 22:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالب نواب عرب وتركمان محافظة كركوك اليوم الاحد ، القائد العام للقوات المسلحة بعدم ادخال محافظة كركوك في اتون مشكلة هي في غنى عنها”.

وقال النواب في بيان تلقت “خبر برس”نسخة منه ، “وردت الينا معلومات حول نية القائد العام للقوات المسلحة باخلاء مقر قيادة عمليات كركوك وتسليمها لاحد الاحزاب الكردية”.

واشار الى ان” المقر الحالي لقيادة العمليات والتي اصبحت رمزا لعمليات فرض القانون لا تعود ملكيتها لاي حزب والارض التي انشأت عليها المبنى عائديتها لوزارة النفط الاتحادية”.

وطالب “القضاء العراقي باكمال التحقيقات عن عائدية الجثث التي وجدت في مجاري المياه الثقيلة قبل عمليات فرض القانون”، داعيا” القائد العام للقوات المسلحة بعدم ادخال محافظة كركوك في اتون مشكلة هي في غنى عنها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب عرب وتركمان يطالبون الكاظمي بعدم ادخال محافظة كركوك في مشكلة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب عرب وتركمان يطالبون الكاظمي بعدم ادخال محافظة كركوك في مشكلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).