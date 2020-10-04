2020/10/04 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

بين النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، الاحد، ان البرلمان من المقرر ان يستجوب وزير المالية علي عبد الامير علاوي ويتجه لاقالته، اضافة الى استدعاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب ازمة تأخر رواتب الموظفين.

و قال الخفاجي في حديث متلفز تابعته /المعلومة/، ان ”تاخر صرف رواتب الموظفين امر غير مقبول ولا يوجد اي مبرر له، “مبينا ان ”الحكومة لو فرضت سيطرتها التامة على المنافذ الحدودية فسيتم توفير مليار دولار شهريا”.

واضاف، ان “الكاظمي لم يحقق اي انجاز بشأن الوعود التي قطعها منذ تسنمه رئاسة الحكومة، “لافتا الى ان “حكومة الكاظمي تعمل فقط على جانب مواقع التواصل الاجتماعي”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يلوح بإقالة وزير المالية بسبب تأخر صرف الرواتب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يلوح بإقالة وزير المالية بسبب تأخر صرف الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).