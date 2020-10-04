الدوري الإيطالي.. كورونا يطيح بنابولي أمام يوفنتوس

2020/10/04 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغيب نابولي، الأحد، عن الحضور إلى ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو لمواجهة يوفنتوس ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، متذرعا بفيروس كورونا المستجد ما سيؤدي إلى اعتباره خاسرا (صفر-3)، بحسب لوائح رابطة الدوري المستمدة من قوانين الاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا).

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