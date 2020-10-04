بيان متفائل من الصحة: نسبة التعافي بلغت 81 في المئة

2020/10/04 | 22:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكدت وزارة الصحة والبيئة ، الاحد، زيادة عدد المتعافين من الوباء اكثر من عدد الاصابات، حيث ارتفعت نسبة التعافي الى اكثر من ٨١٪؜.



وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تشرين الثاني 2020)، أن "نسب الوفيات في تنازل مستمر حتى وصلت الى اقل من ٢،٥٪؜ نتيجة التحسن الواضح في الخدمة الصحية المقدمة للمرضى واستيعاب مؤسساتنا الصحية لاعداد الاصابات وتوفر الفحوصات والعلاجات اللازمة".

واضافت، "نهيب بالزوار المتوجهين نحو كربلاء الامام الحسين ( ع) الالتزام التام بارتداء الكمام والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم اليدين لمنع زيادة الاصابات والحفاظ على قدرة مؤسساتنا الصحية على استيعاب المرضى واستمرار ارتفاع نسبة الشفاء".

وحذرت الوزارة "المواطنين من سماع بعض الاراء الشاذة التي تشجع على عدم ارتداء الكمام وتخالف كل المبادئ العلمية والمهنية والاخلاقية والشرعية حيث ثبت بما لا يقبل الشك على ان الوسيلة الاكثر نجاحا في الوقاية من الوباء هو ارتداء الكمام وخاصة ان اغلب دول العالم قد فرضت غرامات باهضة على مواطنيها عند عدم ارتداء الكمام".

ونبهت الى أن "من يدعو لعدم ارتداء الكمام يشارك بصورة مباشرة في زيادة الاصابات و المساهمة في ازهاق ارواح الناس ونطالب الجهات القضائية باتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة بحقه كما ندعو النقابات الطبية والصحية ومنظمات المجتمع المدني والقنوات الاعلامية لاخذ دورها المعهود في مثل هذه الظروف العصيبة التي يعيشها بلدنا الحبيب لتبادر في القيام بالنشاطات التوعوية الميدانية وبث الثقافة الصحية الوقائية للمواطنين والزائرين وحثهم على الالتزام بالاجراءات الاحترازية ودعم جهود وزارة الصحية في معركتها ضد هذا الوباء العنيد ومساندة كوادرها البطلة وهم يقومون بواجبهم المقدس في هذه المعركة من اجراء الفحوصات وعلاج المصابين ومتابعة الملامسين واجراء المسوحات الميدانية، وذلك لأستدامة الخدمات الصحية في هذه الظروف ولكسب المعركة مع جائحة كورونا وسيسجل التأريخ هذه المواقف".

واختتمت الوزارة، "تحية حب واجلال لابطال جيشنا الابيض في الصد الاول ومفارزنا الصحية والجهات الساندة لها المنتشرة على طول مسير الزائرين وهم تقدمون الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والوقائية لزوار سيد الشهداء ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام".

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