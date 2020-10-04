المالية النيابية لـ(واخ): قانون الاقراض الداخلي سيقرأ داخل البرلمان السبت المقبل 

2020/10/04 | 22:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

اكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعداوي اليوم الاحد ، ان قانون الاقراض الداخلي وصل الى مجلس النواب بعد التصويت عليه من قبل الحكومة ، مبينا ان ” مجلس النواب سوف يستهل جلسته يوم السبت بالقراءة الاولى لقانون الاقراض الداخلي”.

وقال السعداوي في تصريح لـ”خبر برس” ، ان” مجلس النواب حريص على توزيع رواتب الموظفين ، مبينا ان البرلمان متوجه الى مسائلة وزير المالية ورئيس الوزراء لتأخير رواتب الموظفين وعدم وضوح الرؤية المالية “.

واكد ان رواتب الموظفين ستوزع خلال الاسبوع المقبل “.

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