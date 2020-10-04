مسؤول مركز تنظيمات كركوك للـ ا.و.ك يؤكد دعم الاندية الرياضية

2020/10/04 | 22:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار محمد عثمان مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني ترافقه حسيبة عبدالله عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني يوم الاحد 4/10/2020 ممثلية اللجنة الاولمبية في كركوك ، والتقى حربي خالد رئيس الممثلية بحضور عدد من من رياضيي المحافظة من الاندية والفرق الشعبية .

وتم خلال اللقاء بحث المعوقات التي تعترض الاندية والفرق الشعبية والعمل من اجل تذليل تلك المعوقات ، حيث اكد مسؤول مركز تنظيمات كركوك على دعمه للرياضة والرياضيين بغية تطور الحركة الرياضية في هذه المدينة العريقة .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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