تطورات الحرب بين ارمينيا واذربيجان.. معارك كلامية ترافق السلاح

2020/10/04 | 22:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال حكمت حاجييف مساعد رئيس أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمينية شنت هجوما صاروخيا على مدينة مينجا تشيفير الصناعية الأذربيجانية في وقت متأخر اليوم الأحد.

وأضاف حاجييف على تويتر: "مينجا تشيفير تضم خزانا للمياه ومحطة كهرباء رئيسية.



(القصف) تعبير همجي عن اليأس".

وأكدت وزارة الدفاع في أذربيجان تعرض مدينتي مينجا تشيفير وترتر لهجوم وقالت إن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح.

ونفت وزارة الدفاع في إقليم ناجورنو قرة باغ مزاعم أذربيجان عن الهجوم على مينجا تشيفير.

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