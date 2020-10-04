الإعلام والاتصالات: غرفة عمليات كربلاء تواصل عملها على مدار 24 ساعة لتقديم افضل خدمات الاتصالات

2020/10/04 | 22:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تعلن هيئة الإعلام والاتصالات لزائري العتبات المقدسة بمناسبة الزيارة الاربعينية ان غرف العمليات المنتشرة في المحافظات وادارتها المركزية في كربلاء المقدسة مستمرة بعملها على مدار 24 ساعة لمتابعة وفحص عمل شركات الهاتف النقال بغية توفير افضل خدمات الاتصال للزائرين.

وقال ممثل الهيئة المهندس ميثاق طالب في مؤتمر صحفي مشترك مع قيادة عمليات هيئة الحشد الشعبي واتحاد الاذاعات والتلفزيونات ونقابة الصحفيين، نشدد على ضرورة التكاتف وتسخير جميع الجهود الإعلامية وتنظيمها بالشكل الامثل لايصال الرسالة الانسانية للامام الحسين (عليه السلام) والمتمثلة بمسيرة الملايين من جميع بقاع العالم واحياء ذكرى الاربعينية”.

واضاف طالب ان هيئة الإعلام والاتصالات ولاول مرة في العراق نصبت اجهزة رصد حديثة في كربلاء لمراقبة ورصد الطيف الترددي، وقياس جودة خدمات الاتصالات، منوها الى ان غرف العمليات التي شكلت في كربلاء والمحافظات وبمشاركة شركات الهاتف النقال تتعامل مع اي خلل او ضعف في الشبكة بشكل مباشر.

هذا و أشاد الحاضرون بعمل الهيئة من الناحية التنظيمية وتسهيل عمل وسائل الإعلام لمزاولة اعمالها.

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