إلغاء مباراة يوفنتوس ونابولي

2020/10/04 | 23:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن دانييلي دوفيري، حكم مباراة يوفنتوس ونابولي، إلغاء المباراة بشكل رسمي، بعد عدم حضور فريق نابولي إلى ملعب أليانز ستاديوم.

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