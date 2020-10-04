أزمة في نادي الطلبة.. والنتائج قد تكون وخيمة

2020/10/04 | 23:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انبثقت ازمة في نادي الطلبة الكروي بعد اعلان اللاعبين اضرابهم عن التدريبات بسبب عدم تسديد مستحقاتهم.

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